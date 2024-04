Maratona di Boxe con la Salus et Virtus il 14 aprile. Domenica al Palazzetto dello Sport di Via Alberici è in programma un grande spettacolo di pugilato con atleti di alto livello e giovani promesse.

Nella sessione pomeridiana presenti i veterani della Salus et Virtus: BILAL AMIN , MONCAYO DENISE, BOLIS NICOLAM, BETTI MOREL, SHIMAN NUTSU, FERRUCCI ANDREA e PASIEKA ANDRES in match pre campionato italiano.

Nella sessione serale, spazio ai novelli della Salus et Virtus AVESANI AURORA, CASTALDO DOMENICO, GHIZZINARDI LORIS, BINI ROMARIC, GALBEN ANDREI, STAFA TOMAS ed un match di finale dei campionati femminili Schoolgirl.

La grande Maratona di Boxe con la Salus et Virtus inizia alle ore 15.30. I mach serali scattano invece dalle ore 20.30.