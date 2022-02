Marco Perin si fa operare al ginocchio: stagione finita per il capitano della Bakery Piacenza

Bruttissima notizia in casa Bakery Piacenza. Il capitano, Marco Perin, si farà operare al ginocchio chiudendo anzitempo la sua stagione. Ecco le parole di coach Federico Campanella al quotidiano Libertà.

“Purtroppo la nostra è una stagione falcidiata da troppi infortuni e Covid e in questo periodo non abbiamo continuità nella quotidianità. Spesso in palestra siamo in otto, con il roster completato dai nostri ragazzi della Promozione. Martedì il nostro capitano Marco Perin si opererà al ginocchio e per lui la stagione è già finita. Per noi sarà un’assenza pesante.