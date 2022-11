Incornata di Mastroianni da 3 punti: il Fiorenzuola in 10 uomini vince sul campo della Torres. Tabbiani: “I ragazzi sono mondiali” – AUDIO

Vittoria rocambolesca del Fiorenzuola che passa 1-0 sul campo della Torres all’interno di un match a due facce. Dopo un primo tempo silente, in cui non succede assolutamente nulla, la ripresa prende fuoco e oltre al gol decisivo di Ferdinando Mastroianni – entrato al posto di un deludente Scardina – c’è anche l’espulsione di Quaini a dieci minuti dalla fine, che obbliga i ragazzi di ragazzi di Tabbiani alla trincea finale. La Torres ci mette tanto impegno e forza la mano per il pareggio, ma i rossoneri resistono. Nona vittoria in campionato, nono clean sheet e sesto posto a -1 dal terzo posto occupato dalla Carrarese. La favola continua.

Le parole di mister Tabbiani in diretta su Radiosound

La cronaca di Sassari Torres-Fiorenzuola

END – Triplice fischio allo stadio Vanni Sanna. Il Fiorenzuola passa 1-0 con il quarto gol in campionato di Ferdinando Mastroianni

90+4′ Torres ad un passo dal pari, ma la conclusione di Suciu viene deviata da Di Gesù

90+2′ Rovesciata di Sorgente nel cuore dell’area: Battaiola para centrale a terra.

90’+ Sei minuti di recupero

90′ DOPPIO SALVATAGGIO INCREDIBILE DEL FIORENZUOLA! Fiorini respinge sul tentativo di Sorgente e Battaiola para la conclusione di Masala

88′ Gioco fermo, il numero 1 dei rossoneri è ancora a terra

86′ Uscita molto coraggiosa di Battaiola, che subisce anche il fallo di Scappini

84′ Assalto della Torres, il Fiorenzuola in 10 fa le barricate

80′ ESPULSO QUAINI! Ammonizione per il difensore, fallo ingenuo, era ammonito e cartellino rosso

77′ Animi caldi, si scatena una mezza rissa a centrocampo. Doppio cambio Fiore, fuori Currarino e Yabre, dentro Fiorini e Oddi.

74′ GOOOOOOOOOL! MASTROIANNI! 1-0 FIORENZUOLA! Cross di Sartore e colpo di testa preciso del centravanti che mette la palla a fil di palo. Rossoneri in vantaggio

73′ SORGENTE PERICOLOSO! Colpo di testa di poco alto sopra la traversa. Adesso la Torres ci crede

72′ Tabbiani opta per un doppio cambio: Sartore e Mastroianni per Scardina e Morello

68′ Sorgente prova l’acrobazia a centro area: palla alta sopra la traversa

68′ Dentro Masala per Bonavolontà: quarto cambio per la Torres

67′ MINI-BRIVIDO PER IL FIORENZUOLA! Scappini colpisce al volo con il mancino, ma la conclusione è troppo centrale e Battaiola para senza problemi

65′ Si fa vedere anche la Torres con un mancino incrociato di Sorgente: palla larga

62′ TRAVERSA DEL FIORENZUOLA! Di Gesù calcia con il destro dal limite dell’area e colpisce il pieno la traversa. Molto fortunata la Torres in quest’occasione

60′ Dentro Mamona per Giani

55′ Battibecco tra Luppi e mister Greco: l’attaccante non voleva uscire

54′ Triplo cambio nella Torres: entrano Sorgente, Liviero e Campagna

48′ Tanta intensità e confusione in avvio di ripresa

46′ SI RIPARTE, SECONDO TEMPO

Primo tempo

INT – Va in archivio dopo due minuti di recupero il primo tempo allo stadio Vanni Sanna di Sassari: 0-0 tra Torres e Fiorenzuola

45′ Ci prova ancora Giani con il mancino: conclusione debole

43′ Rientra in campo il terzino rossonero

42′ Danovaro infortunato: Fiorenzuola momentaneamente in 10

40′ Battaiola fondamentale sul tentativo ravvicinato di Scappini! Grande chiusura del portiere rossonero che salva un gol

35′ Currarino e Stronati aumentano i giri a centrocampo e si sente. Poco fa traversone di Danovaro, Dametto per anticipare Currarino rischia l’autorete. Nulla sugli sviluppi.

30′ Ultimo quarto d’ora di un primo tempo bloccato allo stadio Vanni Sanna

28′ Altra coppia di angoli per il Fiorenzuola, ma la Torres respinge attentamente

25′ Ci prova Giani con il mancino a giro da fuori area: palla larga di poco

23′ Ammonito Currarino: primo giallo del match

20′ Sassari che sale di tono: Luppi molto presente in tutte le zone del campo

15′ Primo quarto d’ora che se ne va senza particolari emozioni

12′ Bella costruzione dei rossoneri sulla sinistra, poi manca qualcosa a centro area

10′ Richiamato Filippo Lora per un fallo su Stronati. Sta prendendo tante botte il numero 8 dei rossoneri

7′ Ancora poco da segnalare: Di Gesù particolarmente coinvolto in questo avvio

3′ Prime schermaglie con il Fiorenzuola che gioca e la Sassari che aspetta

1′ INIZIATA

Formazioni ufficiali Torres-Fiorenzuola

SASSARI TORRES (4-4-2): Salvato; Heinz (84′ Suciu), Antonelli, Dametto, Girgi; Pinna (54′ Campagna), Bonavolontà (67′ Masala), Lora, Lisai (54′ Liviero); Scappini, Luppi (54′ Sorgente). All. Greco

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Potop, Yabre (77′ Oddi); Currarino (77′ Fiorini), Stronati, Di Gesù; Giani (60′ Mamona), Scardina (72′ Mastroianni), Morello (72′ Sartore). All. Tabbiani

ARBITRO: Marco Emmanuele della sezione di Pisa

GOL: 74′ Mastroianni (F)

AMMONIZIONI: Currarino (F), Quaini (F), Dametto (S)

ESPULSIONI: Quaini per doppia ammonizione (F)