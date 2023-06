Max Cremona tra i favoriti nella F250 all’Europeo di Motonautica in Polonia. Nell’Osy 400 al via i piloti del C&B Racing Academy

Max Cremona tra i favoriti nella F250 all’Europeo di Motonautica in Polonia. A Chodziez sabato 24 e domenica 25 giugno si svolge la prova unica del Campionato Europeo. La classe F250 vede al via Massimiliano Cremona che punta a ripetere la gara di due anni fa quando proprio sul circuito di Chodziez si aggiudicò il titolo Europeo. Il campione piacentino è tra i favoriti assieme al bulgaro Todorov e l’inglese Turner. I tre piloti in questo 2023 si stanno dando battaglia a suon di sfide interessanti anche nel Campionato Mondiale comandato attualmente in classifica generale proprio da Massimiliano Cremona.

Osy 400

Grande attesa per i colori piacentini della C&B Racing Academy anche nella categoria Osy 400 con Davide Scarpa e Martina Barbarini reduci dall’ottima prova nel Mondiale a Boretto Po.

Alex Cremona della C&B Racing Academy

Tutti tre i nostri piloti partono carichi e con l’intento di fare il loro meglio per portare a casa il miglior risultato possibile. In contemporanea in Italia, più precisamente a Chignolo Po, invece è previsto l’esordio stagionale per il nuovo arrivato Jacopo Ravasio. Il pilota C&B Racing Academy infatti prende parte alla prima prova del campionato italiano GT30. Tutto questo, in attesa di vedere prima o poi all’opera anche gli altri due ragazzi Riccardo Costa e Luigi Baggioli.

L’auspico da parte mia – Conclude Alex Cremona – è che tutti i giovani piloti siano pronti a dare il massimo mettendo in pratica i vari insegnamenti utili raccolti durante la preparazione delle gare. Queste sono occasioni da sfruttare per poter crescere anche il proprio livello.

La pagina Facebook del team di San Nazzaro.