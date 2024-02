Maxi incidente sull’autostrada A1 tra Piacenza e Parma in direzione Bologna, decine di auto coinvolte e tratto chiuso. Gli aggiornamenti – FOTO

Incidenti a catena, decine di auto coinvolte, otto feriti e traffico in tilt. E’ accaduto lungo l’autostrada A1 nel tratto compreso tra Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. Attualmente il traffico è bloccato così come sono stati chiusi gli ingressi per quanto riguarda il tratto interessato. All’origine, molto probabilmente, la fitta nebbia che questa mattina accompagnava i viaggiatori.

Quattro gli incidenti che si sono susseguiti nell’arco di pochi chilometri e pochi minuti. Trenta le auto coinvolte e otto le persone ferite.

I soccorsi hanno attivato il protocollo emergenziale previsto in questi casi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate e per aiutare gli automobilisti impossibilitati a uscire dall’abitacolo a causa della troppa vicinanza ad altri mezzi incidentati.

Le numerose ambulanze intervenute hanno prestato i soccorsi alle persone coinvolte e condotto al pronto soccorso i feriti.

La nota di autostrade.it – ORE 11,05

Sulla A1 Milano-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Fidenza in direzioni di Bologna a causa di diversi incidenti avvenuti in presenza di nebbia. In direzione di Milano si registrano 5 km di coda tra il bivio per la A15 e Fiorenzuola. A chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Ovest sulla A21 Torino-Brescia, dove si sono formati 4 km di coda, e di fare rientro in autostrada da Parma, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze da Milano a Bologna si consiglia di percorrere la A4 Milano-Brescia e la A22 Brennero-Modena. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.