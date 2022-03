Studenti da tutto il mondo a Piacenza per il corso di laurea Medicine and Surgery, la cerimonia di apertura: “Grande valore aggiunto per tutto il territorio” – AUDIO

Quasi cento studenti provenienti da tutto il mondo, dal Camerun all’Iran, passando per Israele e vari paesi europei. La sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza ha ospitato la cerimonia di apertura dell’anno accademico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicine and Surgery” dell’Università di Parma, attivato quest’anno nella sede di Piacenza.

E’ intervenuto il Rettore Paolo Andrei, il Direttore Dipartimento Medicina e Chirurgia Ovidio Bussolati, il Referente del corso Marco Vitale, la Direttrice generale dell’Azienda USL di Piacenza Giuliana Bensa, il Direttore Generale alla Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna Luca Baldino, la Sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri.

Il corso in “Medicine and Surgery”, interamente erogato in lingua inglese, è stato attivato dall’Università di Parma con la collaborazione dell’Ausl e del Comune di Piacenza e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Il corso di laurea di Medicina, interamente tenuto in lingua inglese, rappresenta un percorso estremamente innovativo, che amplia e completa le competenze di base con quelle tipiche dell’ingegneria biomedica e del management dei sistemi sanitari. Si avvarrà del supporto dell’Azienda Usl di Piacenza fornendo un nuovo impulso strategico a progetti e attività di ricerca. Saranno ammessi un massimo di 100 studenti/anno sulla base dei risultati del test IMAT (International medical admission test).

Gli iscritti al corso di laurea svilupperanno una conoscenza medica completa, dalla promozione della salute alla medicina d’urgenza, dalla ricerca applicata alle ultime tecnologie mediche all’economia e alla gestione della salute. Il corso è interamente concepito in un contesto internazionale. L’uso dell’inglese faciliterà enormemente le capacità di comunicazione degli studenti con pazienti e colleghi di tutto il mondo durante la loro attività professionale, sia nella ricerca biomedica sia nella medicina clinica.