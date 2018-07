Meno burocrazia e interventi più rapidi, nuova legge sulla polizia locale

Collaborazione e aiuto reciproco tra Comandi di territori diversi in caso di emergenze o calamità per intervenire subito a sostegno dei cittadini, con procedure semplificate e zero burocrazia. E poi l’istituzione di un fondo di tutela per gli agenti, la dotazione di nuovi strumenti di difesa personale e la possibilità di avere un sostegno psicologico in caso di intervento in situazioni delicate e traumatiche. E ancora: un concorso unico e valido in tutta la regione per reclutare i nuovi operatori che saranno formati prima di entrare in servizio. E nasce lo ‘street tutor’, una nuova figura che potrà operare all’esterno dei locali per garantire la sicurezza e gestire la ‘movida’ nelle città e nelle località turistiche dell’Emilia-Romagna. La Polizia locale dell’Emilia-Romagna si rinnova con l’obiettivo di avvicinarsi ai cittadini in modo più veloce, più efficace e più moderno.

È stata approvata oggi dall’Assemblea legislativa il progetto di legge di riforma firmato dalla Giunta regionale – “Disciplina della Polizia amministrativa e locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” -, che interessa circa 4mila operatori tra agenti e ufficiali, dopo un percorso partecipato e condiviso.

“E’ un provvedimento tra i più avanzati in Italia- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini– e che nasce da un lavoro di squadra iniziato più di un anno fa che ha visto il confronto e la condivisione con i territori e gli enti locali, gli addetti e i vertici dei Corpi di Polizia locale e le loro rappresentanze sindacali. Con l’introduzione di alcune novità di rilievo nazionale, intendiamo rispondere sia alle nuove esigenze dei cittadini che alle aspettative dei lavoratori, ai tanti operatori della Polizia locale che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale per i nostri territori e le nostre comunità locali”.

Tra le novità, arriva il concorso unico regionale valido da Piacenza a Rimini per reclutare gli agenti e che prevede una adeguata formazione prima di iniziare il lavoro attivo sul campo. E in uno spirito collaborativo e di servizio al territorio, la possibilità di intervenire in tempi rapidi in aiuto ai Comandi di Comuni diversi, semplificando e sburocratizzando le procedure di intervento in caso di emergenze o calamità. Previsti anche percorsi formativi specifici per la nuova figura dello ‘street tutor’ cui saranno affidati interventi, anche sul suolo pubblico, per migliorare la convivenza fuori dai locali e, più in generale, nei contesti di divertimento.

Tra le misure a sostegno degli agenti, l’istituzione di un fondo a disposizione dei Comuni per la tutela degli operatori in caso di procedimenti penali correlati allo svolgimento del servizio, la dotazione di strumenti di autotutela (giubbotti antiproiettile, spray irritante, ecc.), percorsi di formazione adeguati per affrontare situazioni critiche o traumatiche e un adeguato supporto, anche psicologico, qualora necessario.

Infine, è previsto il sostegno regionale a progetti d’innovazione e riorganizzazione per il miglioramento delle attività di polizia locale con la possibilità di stipulare accordi con organi dello Stato.

“Questa legge -ha sottolineato il relatore di maggioranza Gian Luigi Molinari del Partito democratico- permette la riorganizzazione di un settore diventato determinante. Oggi la Polizia locale è irrinunciabile per la sicurezza e per il controllo del territorio. Nella sola Emilia Romagna ci sono 3.978 addetti, 124 comandi e 334 comuni che si sono dotati di questo corpo. Hanno fatto fronte a 587 mila richieste di pronto intervento e 67 mila problematiche di prossimità. Hanno effettuato 826 mila controlli a veicoli sottoponendo 67 mila conducenti a pre-alcol test. E ancora: 70 mila controlli ambientali, edili, di commercio, e a pubblici esercizi, 18 mila ore di educazione stradale, 233 mila accertamenti anagrafici, 2.859 interventi sanitari (Aso e Tso). Hanno comunicato 9.700 notizie di reato. Il 71 per cento degli incidenti con lesioni o mortali sono stati rilevati dalla Polizia locale: 24 mila incidenti in totale sono stati rilevati. Numeri impressionanti che ben rendono l’idea della dimensione e del ruolo della Polizia locale”.

Questo intervento legislativo, ha rimarcato Molinari, “ridefinirà il volto della polizia amministrativa locale per i prossimi decenni, mettendo a frutto l’esperienza e la professionalità acquisita in quindici anni dall’emanazione della legge 24”. E sullo street tutor: “Un baluardo nella difesa delle regole della civile convivenza”. Mentre sul ruolo dei volontari: “Il nuovo rapporto col volontariato, che può essere valorizzato nel proprio ruolo di presidio all’armonia della vita collettiva e alla difesa del bene comune, ma che nel contempo deve essere adeguatamente edotto sui ruoli che può svolgere, sui limiti della propria azione e sulle forme di collaborazione con le forze di polizia”.

Mentre sul ruolo che avrà la Regione il relatore di maggioranza ha specificato: “L’obiettivo è accrescere ulteriormente il ruolo di coordinamento, per porre al centro la formazione, per investire sulla professionalità dei vertici, per rendere più agevole il mutuo supporto fra comandi e per qualificare i servizi offerti. In questo contesto rientra anche la realizzazione del concorso unico regionale per l’accesso al ruolo”.

“Perché non istitutire un assessorato regionale alla Sicurezza, così come avviene in Veneto e Lombardia? Sarebbe un importante riconoscimento per l’impegno e la dedizione delle Forze dell’Ordine che operano sul nostro territorio, garantendo la nostra sicurezza”. E’ la proposta lanciata dal consigliere regionale della Lega Nord, Matteo Rancan, nel corso della discussione sul “Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)” affrontato oggi nel corso dell’assise dell’assemblea regionale.

“La Polizia Locale rappresenta un Corpo considerato troppo poco, spesso denigrato e declassato come se il loro compito fosse solo ed esclusivamente quello di fare multe, quasi mai utilizzato per fare sicurezza. Ebbene, gli agenti che fanno parte della Polizia locale sono prima di tutto persone, dopodiché nell’ambito della loro attività devono essere riconosciuti ed equiparati in toto alle altre Forze dell’Ordine. Ovvio, per arrivare a una tale valorizzazione occorre prima di tutto un impegno politico da parte delle singole amministrazioni che, sulla scia di quanto già avviene nel Piacentino (dove vengono utilizzati in controlli anti degrado, effettuano fino ai raid anti droga piuttosto che controlli sulle attività commerciali irregolari), utilizzino gli Agenti della Municipale per finalità di ordine pubblico e sicurezza” spiega il consigliere leghista.

“Una funzione, quella della sicurezza, che la Polizia Locale svolge già anche nei piccoli comuni, dove rappresenta un fondamentale presidio” aggiunge l’esponente del Carroccio.

“Vien da sé – conclude Rancan – che l’istituzione di un assessorato regionale alla Sicurezza, consentirebbe non solo di coordinare meglio le varie Forze dell’Ordine, quanto di rendere la giusta onorabilità anche agli Agenti della Polizia Municipale e soprattutto garantirebbe una maggiore attenzione da parte della politica a tutte le esigenze di sicurezza dei cittadini”.

Sul tema interviene anche Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia:

“La sinistra, in generale, e il Pd, in particolare, quando si tratta di parlare di sicurezza si tirano indietro. Eppure tra i tanti falsi diritti che vengono accampati in una società dove parlare di doveri è out, il diritto alla sicurezza è uno dei più reali e dei più disattesi. Soprattutto in questa regione, dove il Pd è ancora forza di maggioranza e dove, di conseguenza, parlare di insicurezza dovuta alla criminalità incombente è un delitto di lesa maestà. Ma la verità è che solo dove c’è sicurezza, c’è libertà. Mentre nelle nostre città, nei nostri paesi, nelle campagne si respira un’aria di timore, di paure, di senso di abbandono nei confronti di una criminalità senza frontiere, che non guarda in faccia a nessuno”. Giancarlo Tagliaferri, presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Regione, commenta così la nuova legge regionale sulla Polizia locale, “una norma – spiega – su cui ho espresso un parere favorevole, ma solo dopo il grande lavoro compiuto durante l’iter in commissione che ha consentito di arrivare a un testo largamente condiviso, molto simile a quello della legge lombarda. Nel testo si prevedono iniziative che vanno incontro alle esigenze della nostra popolazione, a cui dei sofismi del ‘dico non dico’ della maggioranza su questi temi non importa nulla. Alla gente interessa invece che ci siano le Forze dell’ordine e gli agenti di Polizia municipale che pattugliano le strade, che salvaguardano dal degrado e che agiscono come deterrente nei confronti della criminalità. Che, non nascondiamoci dietro un dito, è alimentata anche dai flussi immigratori incontrollati, su cui le politiche del Pd hanno grande responsabilità. Dunque, vedremo alla prova dei fatti questa nuova norma, alla quale Fratelli d’Italia ha dato un grande apporto con la presentazione di vari emendamenti e di un ordine del giorno dove, tra le righe, invito tutti a spogliarsi del proprio bagaglio ideologico di fronte a problemi dilaganti che coinvolgono la sicurezza delle nostre comunità. L’obiettivo comune dovrebbe essere quello di trovare soluzioni condivise, dopo un’analisi non pregiudiziale della situazione. Noi siamo pronti a farlo, per il bene della collettività. L’interrogativo è se ne sia capace la maggioranza che governa questa regione”.