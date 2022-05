Mercanti di Qualità per la Festa della Mamma, l’8 maggio a Rivergaro

In occasione della Festa della Mamma, i Mercanti di Qualità e il Comune di Rivergaro propongono per domenica 8 maggio, un giorno di shopping alla ricerca del regalo ideale per la mamma.

Gli ambulanti dei Mercanti di Qualità arrivano nel paese della Val Trebbia portando tradizioni e made in Italy di qualità. Infatti sui banchi si possono trovare capi di abbigliamento firmati dell’ultima moda, calzature, accessori moda, intimo e biancheria per la casa. Ma non finisce qui perché tante idee regalo si trovano anche sui banchi di fiori e piante, oggettistica, artigianato e prodotti gastronomici.

Domenica 8 maggio, la Festa della Mamma a Rivergaro con i Mercanti di Qualità inizia alle ore 08,00 e prosegue fino alle ore 19,00.

Info: Facebook Mercanti di Qualità Piacenza.

Mercanti di Qualità per la Festa della Mamma