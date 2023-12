Mercatini di Natale a Mucinasso nel segno della beneficenza fino al 24 dicembre

Sono tornati i mercatini di Natale a Mucinasso e lo resteranno fino al 24 dicembre. A due chilometri dalla città si possono trovare ricami, candele, portafoto, tegole dipinte, oggetti, anche vintage, per decorare la casa, ma anche miele, tessuti lavorati a mano dal “Laboratorio” della parrocchia di San Tommaso. Il mercatino si tiene in un posto che riporta indietro nel tempo: un’antica stalla, proprio nel cortile della parrocchia. L’orario di apertura è dalle 14.30 alle 18.30, dal giovedì alla domenica.

Le volontarie del Laboratorio faranno una sorpresa ai visitatori offrendo vin brulé l’8 e il 24 dicembre. Tanto l’artigianato in mostra con decoupage, cucito, idee regalo fatte a mano. Al mercatino partecipano anche gli alunni della scuola elementare di Mucinasso che mettono in vendita i loro piccoli lavori.

Non manca, poi, la beneficenza come sottolinea Rita Mazzoni, che da anni anima l’iniziativa: “Il ricavato della vendita va all’Assofa, alla Giara, all’adozione di due bambini in Africa e alla parrocchia. E’ un appuntamento a cui non vogliamo mancare”.