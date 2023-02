Prodotti hi-fi irregolari: merce bloccata alla dogana e maxi multa da 97 mila euro

Prodotti hi-fi irregolari, importati dal Regno Unito: merce bloccata alla dogana e maxi multa da 97 mila euro.

Una grossa spedizione di prodotti proveniente dal Regno Unito bloccata alla dogana di Piacenza. Parliamo di 750 chilogrammi di strumentazioni hi-fi come cavi, altoparlanti, subwoofer, e i relativi componenti per il montaggio e il confezionamento come imballaggi, supporti e accessori. Il perché di questo stop si legge in una nota della stessa dogana: “Assenza delle obbligatorie informazioni relative ad un operatore economico stabilito nell’Unione Europea e per una parte di essa (subwoofer ed altoparlanti) l’assenza delle obbligatorie dichiarazioni di conformità CE, da produrre sulla base di test tecnici”.

Alla ditta importatrice (quindi la controparte italiana) le autorità hanno inflitto una sanzione pari a 97 mila euro (ridotta a 25 mila euro se pagata entro 60 giorni).