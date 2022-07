Michele Giardino e Buona Destra aderiscono ad Azione: “Il Patto Repubblicano di Calenda progetto politico realista e veramente liberale”

“Il precipitare degli eventi, la sfiducia imprevista al governo Draghi, lo scioglimento anticipato delle Camere in piena estate e l’indizione dei comizi elettorali per il 25 settembre impongono scelte eccezionali e rapide – afferma l’ex consigliere comunale Michele Giardino, referente provinciale della Buona Destra – Così come, in occasione della recente tornata amministrativa per le Comunali di Piacenza, la Buona Destra ha cercato di comporre un fronte moderato e liberale – dialogando con Azione, con Italia Viva, con Liberi, con Forza Italia, coi Liberali Piacentini (concorrendo a formare il Terzo Polo soltanto con questi ultimi) – allo stesso modo oggi condivide l’urgenza di aggregare, a livello nazionale, partiti e soggetti secondo il criterio dell’affinità politica e della responsabilità nazionale.

All’Italia serve un progetto politico realista, coraggioso, veramente liberale: per questo ho deciso di aderire anch’io – seguendo il segretario della Buona Destra, Filippo Rossi – al Patto Repubblicano proposto da Carlo Calenda e ad Azione. Per la costruzione di un Polo che non si limiti a denunciare i problemi o soltanto a raccogliere voti, ma sia anche capace di indicare e adottare soluzioni serie, ragionevoli ed efficaci, utili alla rinascita del Paese.

Al Patto hanno già aderito +Europa con Emma Bonino e Benedetto Dalla Vedova, il senatore Andrea Cangini, fuoriuscito da Forza Italia, amministratori locali, liste civiche e molti italiani non di sinistra rimasti inorriditi dal comportamento sciagurato di questo centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Naturalmente altre personalità stanno per formalizzare l’adesione: Renato Brunetta, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna in primis. Gente seria, con dei valori liberali e con la voglia di mettersi in gioco per l’Italia.

Questa decisione ovviamente non frena e non limita l’azione politica della Buona Destra – prosegue Giardino – che continua la sua edificazione come partito. La nostra battaglia per la costruzione di una destra liberale non subisce rallentamenti. La scelta di aderire ad Azione e al Patto, come chiarito sopra, è dettata dall’eccezionalità e dall’urgenza del momento. Dovere della Buona Destra è contrastare la crescita e la vittoria della destra sovranista, populista ed estremista. Non c’è tempo per l’orgoglio quando è in gioco il futuro dell’Italia e, con esso, quello dell’Europa. Tanti traviseranno, programmati come sono a ragionare in termini ottusamente bipolaristici. Eppure, un partito di destra che si definisce patriottico non può non accogliere l’appello di Carlo Calenda e fare fronte comune, assieme al meglio di Forza Italia e delle altre forze liberali, contro la montante orda sovranista, in una battaglia troppo ravvicinata per lasciare spazio all’indecisione. Perché in questo momento è necessario mettere da parte la strategia politica e le differenze, e onorare unicamente l’interesse nazionale”.

“È un piacere poter accogliere l’amico Michele Giardino tra le fila degli iscritti di Azione nella provincia di Piacenza – afferma il segretario provinciale di Azione, Filippo Ceruti – Sono sicuro che la sua esperienza e la sua energia saranno per noi un supporto prezioso in vista dell’appuntamento del 25 settembre, per cercare tutti insieme di dare un contributo al successo del neonato Patto Repubblicano”.