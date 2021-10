Migliorare il cammino della via Francigena, in arrivo 500mila euro. Zangrandi: “Nel nostro territorio riqualificheremo il pontile sul Po, la porta dell’Emilia per i pellegrini ” – AUDIO

Migliorare il cammino della via Francigena, in arrivo a Piacenza 500mila euro. Si tratta di fondi stanziati anni fa dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali destinati allo sviluppo di progetti da attuare a Piacenza, Calendasco, Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola e Alseno.

Sono fondi molti importanti e che aspettavamo da tempo – spiega Filippo Zangrandi Sindaco di Calendasco – e finalmente nei giorni scorsi abbiamo avuto conferma che questo stanziamento arriverà a destinazione. Sono risorse destinate essenzialmente a migliorare il cammino della via Francigena sul territorio piacentino e parmense. In particolare attraverso piste ciclabili e la messa in sicurezza delle strade percorse dai pellegrini. Nel Comune di Calendasco faremo interventi di riqualificazione del pontile lungo il Po al guado di Sigerico. Si tratta della porta dell’Emilia per le persone che arrivano da Nord, quindi da tutta Europa e in particolare dalla Lombardia”.

I tempi per i lavori saranno più brevi rispetto all’arrivo dei fondi da Roma?

“In questo direi che forse sono stati più lunghi i tempi di assegnazione di quelli che poi effettivamente abbiamo a disposizione per svolgere i lavori. Sicuramente il 2022 sarà l’anno delle progettazioni e l’anno dopo partiranno i cantieri. C’era forte attesa per questi fondi quindi immagino che tutti i comuni siano pronti per realizzare al più presto queste opere che saranno fondamentali per la messa in sicurezza dei pellegrini che attraverseranno la nostra provincia”.

Migliorare il cammino della via Francigena, in arrivo 500mila euro a Piacenza e in 5 comuni della provincia. AUDIO intervista al Sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi