Monaci tibetani a Piacenza dal 22 marzo al 24 marzo per realizzare il “Mandala della Pace”

Saranno eccezionalmente a Piacenza, da venerdì 22 marzo fino a domenica 24, negli spazi dell’Auditorium Sant’Ilario di via Garibaldi, i “Monaci Tibetani” che realizzeranno in pubblico il “Mandala della Pace”. L’appuntamento si tiene all’Auditorium Sant’Ilario (corso Garibaldi, 17) venerdì 22 marzo alle ore 18:00 per l’avvio del Mandala.

Monaci tibetani a Piacenza

“Un appuntamento che vuole promuovere la cultura e il benessere, intesi non solo come istruzione e formazione ma come conoscenza di sé, per stimolare la mente che crea anziché la mente che mente” con queste parola la fondatrice del centro olistico Duga, Mira Mitrasinovic, spiega l’iniziativa gratuita e aperta a tutti organizzata in collaborazione con la fondazione “Casa della cultura del Tibet”, rappresentata da Simona Bocchi. “Un grande evento nato per dare spazio e tempo ad esperienze fra culture diverse. In questa occasione verrà creato il “ Mandala della Pace, milioni di granelli di sabbia colorata, attraverso le abili mani dei Monaci, formano geometrie sacre simboliche archetipali, che attraverso la loro preghiera attraggono l’energia della pace e dell’armonia.

Nella loro tradizione i Buddisti insegnano come la visualizzazione del Mandala sia sufficiente ad imprimere un cambiamento nel flusso mentale, attraverso la creazione di una forte impronta di bellezza e perfezione. Un rito antichissimo, che i Monaci diffondono con compassione” spiegano gli organizzatori.

PROGRAMMA DELL’EVENTO



VENERDI 22

ore 18.00 Cerimonia di Apertura “MANDALA DELLA PACE”

ore 18.30 “Incontro con il mondo Tibetano” presentazione dell’evento

ore 19.00 Bagno Sonoro con campane Tibetane e meditazione

SABATO 23

ore 10-18 (pausa 12.30-15.00) Creazione Mandala della PACE con le sabbie colorate

ore 11.00 MEDITAZIONE SILENZIOSA durante la creazione del Mandala

ore 17.00 DANZE TRADIZIONALI TIBETANE

ore 18.00 Presentazione dei libri: “Sincronia del Opposti” di Simona Bocchi e ”Rinascere” di Mira Biro

ore 19.00 Bagno sonoro con campane di cristallo

DOMENICA 24

Ore 10-18 (pausa 12.30-15.00) Creazione Mandala della PACE con le sabbie colorate

ore 11.00 Pratica di respiro PRANAYAMA durante la creazione del Mandala

ore 17.00 DANZE TRADIZIONALI TIBETANE

ore 18.00 Introduzione alla cerimonia di dissoluzione “Rito dell’Impermanenza”

ore 19.00 DISSOLUZIONE MANDALA

Evento in collaborazione con il Comune di Piacenza. La partecipazione è gratuita. Donazioni e offerte sono gradite come contributo per sostenere i monasteri tibetani al fine di diffondere la loro cultura, e andranno interamente devolute ai monaci.