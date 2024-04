Monitoraggio del territorio, oltre cento persone controllate tra locali e centri scommesse

Come disposto dal Questore, questo pomeriggio si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impiegate le Volanti, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

I controlli hanno riguardato diverse zone della città, tra cui i giardini di Largo Erfurt e Via Gambara, Via Roma, Viale Dante, Via Leonardo da Vinci, Zona Peep e Via Colombo.

L’attività di prevenzione è terminata con il controllo degli avventori di diversi bar in zona e centri scommesse. Più di cento le persone controllate.

Medesimi servizi, in linea con le determinazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, saranno ulteriormente predisposti nelle prossime settimane