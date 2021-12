Il messaggio di monsignor Adriano: “Impariamo a vivere la precarietà, questa emergenza ci ha fatto capire che non ci si salva da soli” – AUDIO

“Un invito in occasione del Natale, abitare questa precarietà. Spesso in maniera illusoria l’abbiamo dimenticata, ci siamo illusi che non ci appartenesse, e invece ci appartiene. L’esistenza è qualcosa di precario. In questo senso il Natale ci da una sicurezza: la nostra precarietà non è un incidente, bensì è il modo in cui Dio ci sta accanto. Questo tempo non è una parentesi da superare, bensì una condizione che dobbiamo imparare a vivere. Qualche decennio fa era normale la precarietà, poi ci siamo illusi che ora non fosse più così. Invece rimane, dobbiamo imparare a viverla.

Con queste parole monsignor Adriano Cevolotto, vescovo della Diocesi di Piacenza e Bobbio, si è rivolto ai piacentini in occasione del Natale.

“Dopo poco più di un anno a Piacenza, il mio bilancio è positivo perché mi sono reso conto delle tante energie e delle tante forze presenti in questo territorio. Un lato positivo di questa situazione emergenziale è l’averci fatto capire che non ci si salva da soli, ci si salva insieme. Credo che questo sia un effetto positivo che ha superato un certo individualismo”.