Mostra di creazioni artistiche il legno e resina nel fine settimana di Pasqua a Rivalta

Nel fine settimana di Pasqua il borgo di Rivalta ospiterà la mostra di creazioni artistiche il legno e resina organizzato dalla Falegnameria Tiramani di Morfasso.L’azienda, che è arrivata alla sua terza generazione, nonostante i disagi logistici conseguenti ha scelto di rimanere a lavorare in alta val d’Arda, per il forte legame con le radici e a fianco delle tradizionali produzioni di serramenti ed infissi con un alto contenuto tecnologico, da qualche tempo si è dedicata a realizzazioni molto originali e difficili da trovare sul mercato.Proprio il grande attaccamento al proprio territorio è all’origine delle creazioni che uniscono la maestria artigianale all’uso delle nuove tecniche artistiche con materiali come la resina epossidica e gli acrilici. Spesso si parte da scarti di legno che forse non troverebbero destinazione neppure nei caminetti per ridare loro vita attraverso oggetti di grande pregio, come vassoi, lampade e complementi d’arredo.Le incisioni con la luce laser, poi, consentono di riprodurre fotograficamente paesaggi e ritratti “bruciando” vecchie tavole di quercia o castagno con risultati di grande impatto emotivo.



Una selezione di queste creazioni sarà, appunto, esposta nella torre medioevale (mastio) che si trova all’ingresso del borgo di Rivalta e visibile sabato, domenica e lunedì di Pasqua, dalle 10.00 alle 19.00 con ingresso libero.