Movimento 5 Stelle sempre più in crisi, se ne va lo storico esponente ed ex consigliere Sergio Dagnino

La crisi del Movimento 5 Stelle, non solo a livello locale, vive un altro capitolo. Lo storico esponente ed ex consigliere comunale Sergio Dagnino ha lasciato infatti il movimento. I 5 Stelle, nel corso dell’ultima tornata elettorale del 12 giugno, avevano ottenuto il 2%, troppo poco per avere una rappresentanza in consiglio comunale. A Dagnino, arriva un lungo messaggio di comprensione da parte di Stefano Cugini:

“So molto bene cosa stai provando amico mio. Quando la passione disinteressata ti porta a scelte di coscienza difficili, a metterci la faccia, a sacrificarti sul piano personale, con prese di posizione generose ma dal costo individuale enorme. Conosco il vuoto, il senso di fallimento, di anni buttati, tempo sottratto alla famiglia, la delusione di persone che ti voltano le spalle dopo averti sostenuto e incoraggiato, le promesse mancate. Ma tutto va come doveva andare e tutto é l’esperienza che ci forma e ci qualifica per gli esseri umani che siamo, nel bene e nel male: basta che restiamo noi a tirare le redini, tra tanti sbagli e un po’ di cose azzeccate”.