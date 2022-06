Il dono di Avis alla città, un murale per colorare via La Primogenita: “Dialogo tra generazioni e semplicità, valori da riscoprire” – AUDIO

“Avis non solo dono del sangue, ma come soggetto educante e inclusivo vuole trasmettere l’importanza del legame fra le generazioni, nonché un senso di condivisione e rispetto per quello che ci circonda con un particolare sguardo alla semplicità di quei “valori di una volta” che facevano parte di ogni quartiere delle nostre città”. E’ questo lo spirito che anima il grande murale voluto da Avis come dono per tutta la città, un’opera che sarà svelata domani alle 18, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, organizzata dall’OMS. Murale che colorerà via La Primogenita.

Alle 18 di martedì 14 giugno è in programma l’inaugurazione del murale del dono, alla quale è invitata tutta la cittadinanza.

“Le immagini proposte, raffiguranti persone di età, interessi, provenienze sociali e culturali differenti, sono scaturite dopo un momento di confronto e di riflessione comune sui valori che ispirano e muovono l’attività di Avis nella comunità”, spiega Avis.

Un concetto ribadito da Mina Sibra, Area Scuola e Comunicazione dell’associazione: “La presentazione di domani sarà l’occasione per ritrovarci e riflettere sui messaggi che il murale ci vuole trasmettere. Poi ognuno ci costruirà un significato individuale in base alla propria storia, è giusto che ci sia una libera interpretazione del messaggio che Avis vuole lasciare ai cittadini. Un messaggio in un luogo simbolico, lungo una via dove ogni giorno transitano centinaia di persone, complice anche la vicinanza alla stazione ferroviaria”.

“E’ un colpo di colore: su una facciata un signore e una bimba che si tengono per mano, due generazioni che si incontrano. Sull’altro edificio ci sono questi due bimbi che rappresentano un po’ la cura e la sensibilità nei confronti delle cose che ci stanno intorno. Il ritorno dunque ad alcuni valori che abbiamo perso e che stiamo cercando di recuperare”.