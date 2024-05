Lavori lasciati a metà e i clienti protestano, muratore aggredisce marito e moglie: arrestato.

Venerdì è stato tratto in arresto un 60enne italiano, condannato in via definitiva per aver cagionato lesioni personali ad una coppia, che lo aveva assunto per effettuare dei lavori di muratura.

Il condannato aveva effettuato i soli lavori di demolizione, per poi abbandonare il cantiere.

Alla richiesta di chiarimenti da parte dei committenti, li aveva aggrediti, causando loro lesioni per 45 e 7 giorni di prognosi. Condannato a due anni di reclusione, espierà la pena in regime di detenzione domiciliare.

ALTRI INTERVENTI E ALTRI ARRESTI

Lunedì è stato tratto in arresto un cittadino gambiano, condannato in via definitiva a due anni e nove mesi per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, commesso a Piacenza nel 2018, associato presso la locale casa circondariale (ndr, comunicato stampa dettagliato inviato martedì agli organi di stampa).

Mercoledì è stata arrestata una donna italiana classe 1962, condannata a 7 mesi di reclusione per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, commessi nel 2013 a Piacenza. La donna, condannata per aver aggredito due infermiere, sconterà la sua pena in regime di detenzione domiciliare.