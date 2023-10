Sanità, la Senatrice Murelli : “Celiachia, ancora disinformazione al Grande Fratello” – AUDIO

Sanità, Murelli (Lega): “Celiachia, ancora disinformazione sul tema al Grande Fratello. La Senatrice piacentina ha parlato a Radio Sound della necessità di promuovere una corretta informazione su questa malattia in televisione. Come previsto in un ddl presentato al Senato, l’intenzione è quella di sostenere, tra le altre cose, un’opera di sensibilizzazione sul tema, a cominciare dalle scuole ma anche attraverso iniziative che coinvolgano i principali media. Elena Murelli è il Capogruppo della Lega in commissione Sanità e firmataria del Disegno di Legge sulla celiachia.

Era già successo nelle due edizioni precedenti del Grande Fratello, e questa volta è toccato a una concorrente piacentina, la cantante Fiordaliso che ha nominato una ragazza celiaca per le sue problematiche legate al cibo. Non si tratta di un dispetto, ma di un’esigenza. Questo non è contro Fiordaliso, ma in generale perché viene fatta disinformazione per tutti gli utenti. Per questa malattia, l’unica cura possibile è avere un’alimentazione sana.

Con la celiachia non si scherza

No, soprattutto perché non curarla può comportare patologie pericolose e questo tipo di comunicazione rischia di compromettere tutti gli sforzi fatti finora dalle associazioni quotidianamente in prima linea per diffondere il messaggio che con la celiachia si può convivere.