Natale 2021 a Fiorenzuola: Shopping, momenti di animazione e la pista di ghiaccio. Gli eventi fino al 6 gennaio 2022

Shopping, momenti di animazione, la possibilità di un giro in pattini sulla pista di ghiaccio: il Natale 2021 di Fiorenzuola d’Arda prosegue con un calendario capace di regalare relax e divertimento a grandi e piccoli.

Sabato 18 dicembre il cuore della città torna ad accendersi con i mercatini di Natale (dalle 9 alle 19) e con i giri in trenino per i più piccoli mentre gli adulti potranno gustare un bicchiere di vin brulè e le caldarroste che saranno distribuite dalle 10 in piazza Molinari grazie alla Pro Loco (alla quale si deve anche l’organizzazione del tradizionale trenino). Dalle 15, per la gioia dei bambini, le vie del centro si animeranno inoltre con lo spettacolo del Microcirco.

Domenica 19 il Microcirco torna a calcare le vie del centro (con partenza sempre alle 15) mentre alle 18.30 sarà possibile assistere alla magia della cascata di fuoco dalla torre campanaria di piazza Molinari, quest’anno in una versione speciale.

Appuntamento poi alla notte della Vigilia: venerdì 24 dicembre dopo la Santa Messa di mezzanotte ci sarà lo scambio degli auguri in piazza, con un bicchiere di vin brulè per tutti per brindare in compagnia.

A chiudere le feste, anche in questo caso come da tradizione, sarà l’arrivo della Befana che giovedì 6 gennaio alle 16, grazie alla sezione CAI di Piacenza, scenderà dalla torre civica di piazza Molinari per salutare i bambini con l’auspicio di un 2022 di prosperità e di serenità per tutte le famiglie.

Prosegue, nel frattempo, l’apertura della pista di pattinaggio in piazza dei Caduti e della mostra dei presepi nella cornice della chiesa della Natività in via Liberazione, due appuntamenti fissi del calendario organizzato dall’amministrazione comunale, da Vetrine in Centro (associazione che riunisce i commercianti del centro cittadino) e dalla Pro Loco: le tre anime di questa edizione del Natale di Fiorenzuola pensata per garantire ai cittadini e ai piacentini tutti un Natale sereno e sicuro.