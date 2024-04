Grazie a Isa Mazzocchi e alla Cattolica la Nazionale italiana ristoratori mette radici a Piacenza

L’ingresso di Isa Mazzocchi, chef stellata del ristorante “La Palta” di Bilegno (frazione di Borgonovo Val Tidone), e la collaborazione con l’Università Cattolica: il 28 marzo è stato varato un interessante legame con il territorio piacentino per la NIR, la Nazionale italiana ristoratori che riunisce sotto i valori della solidarietà e della beneficenza chef stellati ed eccellenze del settore della ristorazione accomunati dalla passione del calcio.

Master Food & Beverage

Giovedì 28 marzo, infatti, il nuovo consiglio direttivo (fresco di nomina) della NIR si è riunito all’Università Cattolica di Piacenza per siglare una collaborazione nell’ambito del Master Food & Beverage guidato da Ettore Capri, professore ordinario del Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari per una filiera agro-alimentare sostenibile (DiSTAS) e, appunto, direttore del Master espressamente improntato sulla gestione e sulla sostenibilità dei servizi di ristorazione.

Nell’ambito di questo Master, rappresentato dalla presenza di Capri e della docente Monica Maj, la collaborazione con la NIR si svilupperà su vari progetti ma in particolare sulla possibilità per gli studenti di perfezionare la propria preparazione con stage e tirocini presso ristoranti e realtà aderenti all’associazione. Obiettivo dichiarato di Mauro Elli, chef stellato del ristorante Il Cantuccio di Albavilla (Como) e da pochi mesi presidente della NIR, è infatti quello di mettere in campo tutte le sinergie possibili con Università, Scuole alberghiere ed Enti di formazione di qualsiasi grado e ambito per coinvolgere e preparare a questa professione le nuove generazioni.

La partnership con Alma

“Stiamo definendo in questi giorni un’interessante partnership con Alma, il più prestigioso centro per l’alta formazione in cucina e nell’ospitalità italiana a livello internazionale, e ora siamo orgogliosi di avviare anche questo nuovo e importante lavoro di squadra con l’Università Cattolica – commenta Elli -. Ne siamo felicissimi, per noi è importante sostenere percorsi in grado di formare figure che abbiano competenze che vadano al di là di quelle, comunque fondamentali e insostituibili, di professionisti quali gli chef, i camerieri o i direttori di sala”.

Oggi infatti il settore deve affrontare sfide quali la dinamica ma accorta gestione del budget, la sostenibilità ambientale, il sapersi raccordare con produttori e fornitori: “Si tratta di una rivoluzione culturale con la quale noi chef e ristoratori, in prima persona, siamo chiamati a confrontarci – prosegue Elli – . Figure tecniche come quelle costruite in un simile percorso di studi sono cruciali perché il mondo della ristorazione sappia evolversi e adattarsi agli inevitabili cambiamenti dei tempi, delle dinamiche e dei gusti. Siamo quindi ben lieti di essere parte attiva di questo processo di innovazione e crescita che ci vede al fianco di ragazzi e ragazze motivati e preparati che fanno ben sperare nel futuro di questo comparto, basilare per l’economia italiana”.

L’elezione del nuovo consiglio direttivo

Nella stessa mattinata si è poi tenuta l’elezione del nuovo consiglio direttivo che ha visto l’ingresso di Isa Mazzocchi, la chef stellata del ristorante La Palta di Bilegno, frazione alla porte di Borgonovo Val Tidone. È da ricordare inoltre che un altro piacentino, Renato Besenzoni del ristorante “Da Giovanni” di Cortina di Alseno, è stato tra i fondatori della Nir ed è tutt’ora attivo nell’associazione.

Gli altri componenti del consiglio sono Federico Beretta del ristorante Feel di Como; Fausto Zanardelli di Altopalato Catering; Max Mascia del ristorante San Domenico di Imola; Matteo Morandi della Salumeria Hosteria Giusti di Modena e il vicepresidente Giancarlo Perbellini del ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona.

L’ultimo appuntamento a carattere nazionale a cui la NIR ha preso parte è stato la 26esima edizione di RistorExpo, la manifestazione diventata un punto di riferimento per il settore Ho.Re.Ca, tenutasi dal 10 al 13 marzo presso Lariofiere a Erba, in provincia di Como. Inoltre è da segnalare la partecipazione della NIR, da anni impegnata a sensibilizzare i più giovani su tematiche quali la legalità e i valori dello sport, a eventi quali gli Europei di calcio o al “triangolare” tenuto l’anno scorso a Cadorago (Como) che ha visto gli “chef calciatori” dell’associazione in campo contro la Nazionale Magistrati e contro una selezione della Polizia di Stato e successivamente in cattedra per un convegno al Centro studi Casnati di Como, istituto superiore comprendente al proprio interno anche un Istituto alberghiero.