Neve fuori stagione nel piacentino, Tiramani: “Attenzione ai rami caduti sulle strade” – AUDIO

Neve fuori stagione nel piacentino, Tiramani: “Attenzione ai rami caduti sulle strade”.

Sulle zone più altre del territorio si sono depositati diversi centimetri di neve rendendo suggestivo il paesaggio, ma provocando alcune problematiche come ha segnalato da Morfasso Gian Francesco Tiramani che fa parte della rete regionale di rilevazione remota con diverse stazioni che contribuiscono ad avere una mappa sempre aggiornata.

La nevicata era prevista. Nella notte sono caduti diversi centimetri di neve, andiamo da 10 di Morfasso paese, poi però salendo sulle montagne arriviamo a decine di centimetri. Nelle zone più basse nella mattinata del 22 aprile la neve si è trasformata in acqua. Il problema più grosso è il carico della neve sugli alberi fioriti, quindi con un peso maggiore rispetto all’inverno. Infatti sulle careggiate ci sono diversi rami caduti e altri che stanno per cadere per l’urto con i mezzi.

Un paesaggio suggestivo ma fuori stagione

Era già successo in passato. Quello che colpisce però è la neve presente su una campagna completamente verde. Questa è la novità che potrebbe però portare problemi anche alla coltivazioni. La caduta dei rami inoltre con la loro caduta sulle linee elettriche provocano interruzione all’energia elettrica come è avvenuto nella frazione di San Michele.