Nino D’Angelo porta lo spettacolo “Il poeta che non sa parlare – Tour 2023’” a Piacenza al Teatro Politeama il 27 marzo

Nino D’Angelo porta lo spettacolo “Il poeta che non sa parlare – Tour 2023’” a Piacenza grazie a CAOS Organizzazione Spettacoli. L’atteso appuntamento è fissato per lunedì 27 marzo 2023, alle ore 21:00, presso il Teatro Politeama.

Reduce da un tour estivo all’interno di alcune tra le località più amate dagli italiani nel corso delle vacanze che ha fanno registrare praticamente ovunque il sold-out, Nino D’Angelo tornerà in scena nei teatri delle più importanti città italiane.

“Ho voglia di divertirmi ancora con il mio pubblico che anche quest’estate ha dimostrato di amarmi con tanti sold-out in giro per il BelPaese. Sarà l’occasione per ripercorrere insieme più di 40 anni di canzoni.

“Ho deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il mio pubblico che anche in quest’ultima estate ha dimostrato di amarmi. E anche per dare la possibilità a chi non ha avuto la possibilità di vedermi in questi ultimi anni di poterlo fare in occasione di questo tour. Avrò la fortuna di esibirmi ancora una volta in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani e quindi la scaletta sarà più intima. Ci sarà l’occasione per divertirsi con il mio repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi”

Queste le parole di Nino D’Angelo, che non potrà non cantare successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, ma anche i brani del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista all’ultimo Tenco.

I biglietti sono in vendita a partire da venerdì 25 novembre tramite il circuito www.ticketone.it e presso la BIGLIETTERIA del TEATRO POLITEAMA – Via San Siro, 1 – Piacenza.

Per informazioni: Teatro Politeama 0523 328672 – info@politeamapc.com