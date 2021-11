Norme anti-Covid, piacentini disciplinati: 1200 controlli tra persone e locali e solo due sanzioni

Proseguono le attività di prevenzione e controllo delle Forze di Polizia, pianificate dal Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo.

Nell’ultima settimana – dal 8 al 14 novembre 2021 sono stati effettuati 419 servizi con l’impiego di 838 uomini.

Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli COVID, sono state controllate dalle Forze di Polizia 1171 persone e 32 attività o esercizi commerciali. All’esito dei controlli sono state sanzionate due persone. Nell’ultimo fine settimana sono state controllate 266 persone e 6 attività o esercizi commerciali.

Prosegue altresì l’attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali per il rispetto della vigente normativa in materia di green pass anche alla luce del D.L. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening.”

Al riguardo sono state disposte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica mirate attività di controllo anche mediante la collaborazione dei competenti servizi dell’Azienda USL e con il supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, già impegnate sia mediante l’attività del Gruppo di Lavoro coordinato dalla Prefettura che in forma autonoma sul fronte dell’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

La tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno di noi: l’andamento dei contagi degli ultimi giorni ci induce a non abbassare la guardia e ci richiama all’importanza dell’osservanza delle norme comportamentali quali il distanziamento interpersonale, l’utilizzo dei previsti DPI nonché il rispetto dei vigenti protocolli finalizzati al contenimento della diffusione del COVID 19.