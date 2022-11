Novara – Piacenza LIVE dalle 14:30

Mentre una cordata di imprenditori sta muovendo i primi passi per garantire al Piacenza Calcio un futuro, la squadra di mister Scazzola ha il compito di centrare la salvezza sul campo. La situazione dei biancorossi è molto delicata, poiché dopo la sconfitta con il Lecco sono ripiombati all’ultimo posto in classifica. Oggi servirà un’ottima prova per mettere in difficoltà una squadra molto competitiva come il Novara.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2) – Rinaldi; Nava, Cosenza, Masetti; Munari, Palazzolo, Persia, Suljic, Gonzi; Rossetti, Morra.