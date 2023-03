Nuoto, Vittorino da Feltre – Oro, argento e bronzo ai regionali, Carini e Bonini sul podio

La Vittorino da Feltre chiude i campionati regionali lombardi di nuoto di categoria con un bilancio positivo. La squadra biancorossa, dopo la buona prova disputata nella prima parte dei regionali sette giorni fa, ha infatti concluso le gare conquistando una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo.

Carini e Bonini sul podio

Doppietta di medaglie per l’atleta di punta della società del Presidente Tedesco; è stato infatti Giacomo Carini (tesserato anche per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle) a salire due volte sul podio, sul primo gradino nei 100 farfalla, vincendo il titolo regionale con il tempo di 53”,37, e sul terzo gradino nei 400 stile libero, conclusi con un crono di 3’58”,38. Terminate le fatiche dei campionati regionali, Carini riprenderà nei prossimi giorni la preparazione con il gruppo degli azzurri con cui parteciperà ad un raduno della Nazionale italiana di nuoto, in programma a Tenerife dal 19 al 29 marzo.

Ad arricchire ulteriormente il medagliere biancorosso ha contribuito anche Ludovica Bonini, che dopo il buon quinto posto nella prova dei 100 rana conquistato nella prima parte dei regionali, ha concluso la manifestazione infilandosi al collo una meritata medaglia d’argento vinta nella prova dei 50 rana Cadette, grazie al tempo di 33”,05.

Gli altri risultati

Da segnalare anche il buon settimo posto finale per Alice Mntavoci (Cadette) nei 200 farfalla con un crono di 2’23”,14, e l’undicesimo di Giulia Chiappini (Ragazze) nei 200 rana con il tempo finale di 2’47”,30. Note positive anche dalle staffette miste della Vittorino da Feltre: la 4×100 mista Cadette formata da Letizia Brambilla, Ludovica Bonini, Alice Montavoci e Chiara Lazzari ha chiuso al nono posto (4’27”,01), mentre la staffetta della categoria Ragazze composta da Noemi Petrarelli, Sara Griziotti, Giulia Chiappini e Giulia Ghidoni si è classificata decima con il tempo di 4’42”,43.

Buoni riscontri cronometrici anche per Giovanni Cornelli (Ragazzi) che ha migliorato i propri primati personali nei 400 stile libero (4’15”,99), nei 200 farfalla (2’17”,55) e nei 100 stile libero (56”,57) e per Federico Pozzi che ha chiuso i 200 rana Ragazzi con un crono in netto miglioramento (2’33”,70 il suo tempo).