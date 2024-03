Maltempo, Trebbia e Nure erodono le sponde: ponte chiuso a Marsaglia, timori lungo la Statale 654 a Ponte dell’Olio – FOTO

Le intense precipitazioni di questi giorni hanno creato diversi danni in provincia. Una delle situazioni più gravi si è verificata a Marsaglia dove il fiume Trebbia, particolarmente gonfio, ha di fatto estirpato una parte della sponda lungo la Statale 45, all’imbocco del ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bobbio per mettere in sicurezza la zona, mentre i tecnici Anas hanno effettuato i primi controlli del caso. Inizialmente gli addetti avevano optato per la limitazione del senso unico alternato, ma subito dopo hanno preferito chiudere il viadotto al traffico.

Situazione simile anche a Ponte dell’Olio dove il Nure ha consumato la sponda lungo la Statale 654 all’altezza di Biana.

“La situazione attuale rileva una rottura della gabbionata a sostegno dell’asse stradale, con una parte dell’asse viario ormai di fatto sospesa sopra il torrente senza più massicciata sottostante. Nelle prossime ore sarà valutata da parte di Anas la possibile chiusura del tratto per sopraggiunto pericolo di cedimento della carreggiata. L’amministrazione manterrà contatti costanti con il personale di riferimento dell’ente. Ogni eventuale aggiornamento sarà prontamente fornito alla cittadinanza”, ha annunciato il sindaco Alessandro Chiesa.

Marsaglia

Ponte dell’Olio