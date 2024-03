Olio sull’asfalto in A21, auto in testacoda urta un’altra vettura e si schianta: tre giovani feriti

Olio sull’asfalto, auto in testacoda e tre giovani feriti. I fatti sono accaduti questa mattina lungo l’autostrada A21. Una Fiat Panda stava viaggiando in direzione Brescia, a bordo tre giovani. Improvvisamente la loro vettura è transitata su una macchia d’olio e il conducente ha perso il controllo del mezzo.

Dopo essere andata in testa coda la Panda si è scontrata con un’altra vettura per poi terminare la propria corsa contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. I sanitari hanno trasportato i tre amici al pronto soccorso in condizioni fortunatamente non gravi. Illeso invece il conducente dell’altra vettura. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso.