Prima ondata di caldo, 37 gradi a Piacenza. Chiodetto di 3B Meteo: “Afa fino a venerdì” – AUDIO

Prima ondata di caldo, a Piacenza mercoledì e giovedì sono previste temperature massime con valori attorno ai 37 gradi.

Nikos Chiodetto meteorologo di 3B Meteo a Radio Sound spiega che l’aria calda nord africana sta rapidamente invadendo il Mediterraneo. “Grande canicola, caldo e umidità. La situazione interesserà anche il piacentino con temperature che nel pomeriggio di mercoledì e giovedì toccheranno anche i 36/37 gradi. Saranno due giornate molto calde, bollenti. Un’ondata però rapida perché venerdì sono in arrivo temporali che non dovrebbero però interessare il territorio piacentino anche se ne beneficerà invece in tema di aria più fresca. Anche per il fine weekend sono previste condizioni di bel tempo, ma non quel caldo asfissiante di metà settimana.

Comincia e esserci una stabilità?

Le tendenze sono sempre da prendere con le molle. Per l’immediato anche la prossima settimana avremo un’alta pressione, ma questa volta con il ciclone delle Azzorre. Aria che arriva dall’Oceano, non più giornate bollenti, quindi con valori più contenuti. Però è ancora presto per definire il mese di luglio, anche se ad oggi non sembrano esserci le condizioni per rivedere un’estate da record come quella precedente.

Prima ondata di caldo a Piacenza

Altre informazioni sulla situazione in tutta Italia, su 3B Meteo.