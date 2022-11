Openmind360, è partito il progetto Manicomics per ospitare compagnie di teatro clown e circo contemporaneo – AUDIO

Grazie ad un bando regionale dell’Emilia Romagna, Manicomics Teatro è stato selezionato come uno dei cinque progetti di Residenze per Artisti nei Territori per il triennio 2022-2024.

Il progetto Manicomics, dal titolo OPENMIND360, prevede l’ospitalità di alcune compagnie di teatro, clown e circo contemporaneo che, durante il triennio si alterneranno per lavorare su aspetti di ricerca, produzione e spettacolo

Openmind360

Le residenze sono rese possibili grazie ad un co-finanziamento della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura e si riconoscono come luoghi di creazione e di sperimentazione che appoggiano la mobilità degli artisti e il rinnovamento dei processi creativi; luoghi importanti per la scena contemporanea e l’arte dello spettacolo dal vivo.

AUDIO INTERVISTA sul progetto a Rolando Tarquini dei Manicomics