Operaio cade da tre metri d’altezza, grave infortunio in un cantiere di via X Giugno

Operaio cade da tre metri d’altezza, infortunio in un cantiere edile di via X Giugno. Un operaio stava lavorando in cima a una struttura, pare un’impalcatura, quando per motivi da chiarire ha perso l’equilibrio ed è caduto, compiendo un salto di tre o quattro metri di altezza.

L’impatto col suolo è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il lavoratore, un giovane di origini straniere, al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Consideratele ferite riportate, i sanitari hanno disposto il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma.

L’uomo, infatti, non si troverebbe in pericolo di vita, ma nell’impatto pare abbia riportato diversi e gravi traumi in varie parti del corpo. Sul luogo dell’incidente anche la polizia che ha effettuato i rilievi del caso cercando di risalire alle cause dell’infortunio.