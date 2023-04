Le meraviglie della Cattedrale di Piacenza, incontro con padre Jean Paul Hernandez il 14 aprile

In occasione dell’incontro del Cantiere della strada e del villaggio legato al Camino sinodale e indirizzato al mondo degli artisti, venerdì 14 aprile alle ore 20.30 è in programma un appuntamento aperto a tutti che vedrà la presenza di padre Jean Paul Hernandez, gesuita, direttore della Scuola di Alta formazione di Arte e Teologia della Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale di Napoli.



Nel cortile del Palazzo vescovile (in caso di maltempo nella Sala degli Affreschi della Curia vescovile) il sacerdote interverrà sul tema “Le meraviglie della Cattedrale di Piacenza. La chiesa come porta e come grembo”.



Alle 17 fino alle 19, per gli iscritti, si svolge l’appuntamento “La Chiesa piacentina ascolta gli artisti”; alle 19.30 buffet di benvenuto accompagnato dalle note del duo “Te quiero Euridice”. Alle 20.30 prenderà la parola padre Hernandez.