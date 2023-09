Paintball – Due giocatrici piacentine in nazionale femminile: l’Italia conquista il quarto posto al mondiale

Un risultato storico per il paintball italiano: la nazionale femminile ha conquistato il quarto posto ai mondiali per nazioni, che si sono svolti a Dreux, in Francia, dal 30 agosto al 3 settembre. L’Italia ha partecipato al mondiale con tutte le categorie maschili e femminili, ottenendo anche risultati di rilievo, come il terzo posto conquistato dall’under16, e il quarto posto della nazionale femminile alla sua prima apparizione in un campionato mondiale.

Nella nazionale femminile erano convocate anche due ragazze piacentine, Chiara Pizzasegola e Federica Salvatori, che militano nella squadra di club Piacenza Paintball.

La presenza di Chiara e Federica nella nazionale femminile è un motivo di grande orgoglio per la città di Piacenza, ed il risultato ottenuto dalla nazionale femminile di paintball è un segnale positivo per il futuro di questo sport in Italia. Le ragazze hanno dimostrato che possono competere con le migliori giocatrici del mondo e che il paintball è uno sport che può essere praticato da tutti, a prescindere dal sesso e dall’età.

Le parole di Chiara e Federica

“Siamo molto soddisfatte della nostra prestazione. Abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo risultato e siamo felici di aver fatto bene. Il paintball è uno sport molto competitivo e ci siamo divertite molto a giocare contro le migliori giocatrici del mondo”. “E’ stato un sogno giocare per la nazionale. E’ stata un’esperienza indimenticabile e ci ha dato la carica per continuare a migliorare”.

Le due atlete di Piacenza Paintball sono un esempio per tutte le giovani che vogliono praticare il paintball. Il loro successo dimostra che anche in Italia ci sono giocatrici di alto livello che possono competere con le migliori del mondo.

Il presidente di Piacenza Paintball, Buschi

“Siamo molto orgogliosi delle nostre giocatrici. Hanno fatto un grande lavoro e sono un vanto per la nostra società. Il paintball è uno sport in forte crescita in Italia e queste ragazze sono un’ispirazione per tutti i giovani che vogliono praticarlo”.

La fortissima nazionale statunitense ha fatto da padrona in tutte le categorie, vincendo tutti i titoli in palio.

Il mondiale di paintball è stato un successo sia a livello sportivo che organizzativo. L’evento ha attirato migliaia di appassionati da tutto il mondo ed ha contribuito a promuovere il paintball a livello globale.

L’ottima prestazione alla sua prima apparizione in un campionato del mondo della nazionale femminile di paintball, è un motivo di orgoglio per Piacenza Paintball. La squadra Piacentina è un esempio di come lo sport possa essere uno strumento di crescita personale e di gruppo.

Piacenza Paintball è una scuola di paintball federale che milita nel campionato italiano.

La squadra è composta da giocatori di tutte le età e livello di esperienza, che si supportano a vicenda e si divertono a giocare insieme. Il club piacentino è sempre alla ricerca di nuovi giocatori da inserire nella squadra agonistica, in modo da far crescere sempre di più questo nuovo movimento sportivo.