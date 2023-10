Termina la pena in carcere, pakistano rimpatriato dalla questura

Nella giornata di ieri la Questura di Piacenza ha eseguito l’espulsione di un cittadino pakistano con accompagnamento al CPR.

Nella stessa data lo straniero era stato scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena in seguito alla condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e disposizioni contro l’immigrazione clandestina.

Prelevato dagli operatori dell’ Ufficio Immigrazione e considerata la pericolosità sociale dell’individuo, è stato richiesto un posto al CPR di Bari ove in serata è stato accompagnato per procedere alle ulteriori attività di identificazione necessarie per il rimpatrio.