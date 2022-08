Ferragosto al Museo, Palazzo Farnese aperto per ferie

Saranno aperti al pubblico in via straordinaria, lunedì 15 agosto, i Musei Civici di Palazzo Farnese: con orario continuato dalle 10 alle 18, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le diverse collezioni e Sezioni museali custodite nella mole vignolesca, per un Ferragosto all’insegna di arte, storia e cultura. Si ricorda che la biglietteria è operativa sino a 30 minuti prima della chiusura e che i tagliandi d’ingresso possono essere acquistati anche online, su Midaticket. Per tutte le informazioni e per organizzare al meglio la propria visita, www.palazzofarnese.piacenza.it .

Osserverà invece la chiusura festiva il Museo di Storia Naturale.