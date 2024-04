La bellezza di Palazzo Gotico si tocca con mano, un modello 3D per l’esplorazione tattile

Un modello in scala 1:42 di Palazzo Gotico, composto da oltre 200 parti modellate e stampate in 3D con filamento in PLA bicromo. Grazie alla particolare progettazione, che permette alle parti di sopportare la pressione esercitata su di esse, del modello è possibile l’esplorazione tattile da parte, in particolare, delle persone non vedenti.

Oltre all’assessore alla Cultura Christian Fiazza, erano presenti: Olimpia Di Luccio in rappresentanza dell’Unione ciechi di Piacenza, l’amministratore di Innuvatech srl Vittorio Silva, nonché l’architetto Manrico Bissi e il progettista grafico Christian Boiardi che, partendo dai rilievi effettuati dal vero, hanno elaborato i disegni necessari alla definizione del prototipo da stampare in 3D.