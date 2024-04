Parcheggi selvaggi lungo via Campagna. Un appello al buon senso

Una segnalazione da parte di un lettore ha portato l’attenzione della redazione di Piacenza24 su una problematica persistente lungo una via cruciale della città: In via Campagna nel tratto di strada che collega l’asilo al supermercato.

La via, che dovrebbe essere un percorso sicuro e agevole per pedoni e veicoli, è diventata un terreno di pericolo a causa dei parcheggi selvaggi che si verificano quotidianamente lungo il marciapiede. La situazione è particolarmente preoccupante poiché questa strada è frequentata non solo da residenti (famiglie con bambini) del quartiere, ma anche da persone non vedenti e disabili che vivono nelle vicinanze, in particolare nelle case popolari del quartiere Ciano.

Il problema dei parcheggi selvaggi non solo crea disagi per i pedoni, ma rappresenta anche un rischio concreto per la sicurezza delle persone che devono attraversare la strada, specialmente per coloro che hanno difficoltà motorie o visive. Nonostante le segnalazioni al comune e all’autorità competente, la situazione non sembra migliorare e i veicoli continuano a ostruire il marciapiede, costringendo le persone a camminare lungo la carreggiata.

La redazione di Piacenza24, in risposta a questa segnalazione e alla problematica sottostante, invita al buon senso e alla responsabilità civica di tutti i cittadini. Il rispetto delle regole del codice della strada e delle normative che regolano il parcheggio è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che utilizzano le strade della nostra città.

Inoltre, sollecitiamo il comune e le autorità locali a prendere provvedimenti immediati per affrontare questa situazione. È fondamentale che vengano adottate misure efficaci per scoraggiare il parcheggio selvaggio lungo i marciapiedi e per garantire che le strade siano accessibili a tutti, senza rischi per la sicurezza.

Infine, invitiamo anche i residenti e gli automobilisti a essere consapevoli delle proprie azioni e a rispettare gli spazi destinati al parcheggio, evitando di ostruire i marciapiedi e mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Solo attraverso un impegno collettivo e un atteggiamento responsabile possiamo garantire un ambiente urbano sicuro e accessibile per tutti i cittadini.