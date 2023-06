Al Parco della Galleana e ai Giardini del Sole due eventi per le famiglie il 10 e 23 giugno

Presentati dal Comune di Piacenza due eventi per famiglie – “Un parco da vivere”, in calendario il 10 giugno al Parco della Galleana e “Sogno di mezza estate”, in programma venerdì 23 ai Giardini del Sole – presentati questa mattina in Municipio.

Entrambi gli eventi rientrano nell’ambito della coprogettazione “Follow Us – La strada verso una cittadinanza attiva”, avviata nel novembre 2021 tra Centro per le Famiglie e Aps “Le valigie”, finalizzata alla promozione della cittadinanza attiva e consapevole tra bambini, ragazzi e famiglie, contrastando e prevenendo il rischio della povertà educativa e della marginalità sociale.

Come ha rimarcato l’assessora Corvi nel corso della presentazione, i due appuntamenti saranno occasione anche per valorizzare gli spazi pubblici del territorio come luogo di incontro e di aggregazione.

Sabato 10 giugno

L’evento si articolerà dalle 17 alle 23, invitando bambini e genitori a portare con sé l’occorrente per un pic-nic serale e una torcia per l’esplorazione al buio. Tra lo yoga al parco a cura di Anna Girolamo, la visita curiosa alla scoperta della grande area verde con Emiliano Sampaolo, il laboratorio delle “Mani artiste” condotto da Sara Dallavalle e Andrea Roda, la narrazione affidata al “teatro su tre ruote” del Kamishibici di Matteo Ghisalberti, la serata proseguirà alle 20.30 con il piccolo cabaret di numeri comici e circensi di TaDaM street show, mentre alle 21.30 sarà ancora Emiliano Samapolo a guidare la visita al parco dopo l’imbrunire. La partecipazione è libera e gratuita.

23 giugno

Per ragioni organizzative è invece richiesta la prenotazione per l’evento del 23 giugno, che dalle 17 alle 22 animerà i Giardini del Sole alla Farnesiana.

Tra il laboratorio di falegnameria a cura di Gualtiero e Federica di La_Boh, i passi di danza seguendo le orme di Nelo di Capoeira Senzala Piacenza, le narrazioni dei “Racconti dalla finestra” di Barbara Eforo e lo scambio di libri usati promosso nell’occasione, si aspetterà insieme la magia della notte di San Giovanni.