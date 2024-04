Patente, il 40% degli italiani bocciato all’esame di teoria: Piacenza maglia nera in regione

Nel 2023, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 39,9% degli Italiani che ha sostenuto l’esame di teoria per l’ottenimento della patente B non ha superato il test, un dato in crescita rispetto al 29,8% del 2020. Lazio (44%), Toscana (42,9%) e Trentino Alto-Adige (42,8%) sono le regioni con il tasso più alto di bocciati.

E in questo scenario, Piacenza è la maglia nera in Emilia Romagna: il 43,1% dei candidati, infatti, non ha superato il test di teoria. Seguono Ravenna e Rimini, entrambi con il 40,2%. Poi Forlì (39,1%), Reggio Emilia (39%), Ferrara (38%), Modena (36,7%), Bologna e Parma entrambi con i 36,3%.