Patente falsa, cittadino ucraino denunciato

Ieri pomeriggio, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, le pattuglie del Reperto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia (coordinate dal locale UPGSP) hanno proceduto al controllo in diverse aree sensibili.

Durante un posto di controllo i poliziotti hanno fermato un cittadino ucraino il quale esibiva una patente di guida estera apparentemente genuina, ma con elementi che hanno destato sospetti negli operatori.

Gli agenti hanno così effettuato approfonditi controlli sui cosiddetti elementi di sicurezza del documento, i quali non sono risultati corrispondenti agli standard previsti per tale documento (filigrana, variabilità ottica di alcuni elementi etc).

Dunque, il documento è finito sotto sequestro, il cittadino straniero denunciato ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo con annessa sanzione.