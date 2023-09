Pattinaggio a rotelle – Gioia piacentina a Ponte di Legno: Alessandro Bozzini è campione europeo

Gioia azzurra sfrenata a Ponte di Legno, località della Val Camonica che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico a rotelle. Nelle coppie d’artistico Alice Piazzi-Alessandro Bozzini hanno raggiunto il primo successo continentale nella massima categoria, eseguendo un libero d’alto livello con cui si sono attestati in quota 110.09 (69.30, 40.79) per 175.63 tenendo a debita distanza Caterina Locuratolo-Jacopo Russo, argento con 92.48 (59.84, 36.14) per 151.80. Bronzo infine per Anna Sartori-Andrea Di Punzio con 78.72 (48.32, 32.40) per 125.37. Ilaria Mattioli-Manuel Rossi poi in solitaria hanno trovato il punteggio di 82.16 (51.82, 31.34) per 122.40.