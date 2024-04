Pattinaggio – Piacenza Roller Team: qualificazione ai prossimi Campionati italiani e al Trofeo Skate Italia

Domenica 14 aprile si è corso a Forlì il campionato Regionale Pista di pattinaggio velocità per tutte le categorie. Piacenza Roller Team coi suoi 11 atleti guidati dall’allenatore Andrea Costantini, si sono presentati al Pattinodromo comunale di Forlì con l’obiettivo di strappare un biglietto per i prossimi Campionati italiani e il Trofeo Skate Italia.

I risultati

Le prime atlete a scendere in pista nella categoria R12 sono state le più giovani del gruppo, Meles Giulia e Bergonzi Sofia che hanno strappato rispettivamente un secondo e un terzo posto sia nella gara sprint che in quella di fondo. Nelle categorie Ragazzi e Allievi Gazzola Ginevra, Gemelli Anna, e Salzarulo Michela sì sono aggiudicate ottimi piazzamenti e non da meno hanno fatto i compagni maschi della categoria Allievi Gostantini Luca secondo nel giro contrapposto, Ferrarini Filippo e Samuele Salvati rispettivamente secondo e terzo nella gara di fondo.

Bravissima Chiara Castaldini

Nota di merito per Chiara Castaldini, categoria Allievi, che, nonostante lo stato febbricitante, ha deciso di scendere in pista conquistando un titolo regionale nella gara di fondo e un ottimo secondo posto nella gara sprint. Nella categorie Junior continua il dominio di Alice Meles che si è imposta in entrambe le gare, nella categoria Senior Gaia Meringi si conferma campionessa regionale nella gara di fondo e centra un ottimo secondo posto nel giro crono. Grazie a questa pioggia di medaglie e titoli, la neonata società piacentina ha conquistato anche un ottimo terzo posto di società

Tutti gli atleti del Piacenza Roller Team, grazie ai risultati ottenuti, centrano il primo obiettivo stagionale e potranno partecipare ai prossimi Campionati Italiani e al Trofeo Skate Italia in programma rispettivamente a San Giorgio delle Pertiche e a San Benedetto del Tronto.