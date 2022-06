Schianto contro un’auto in galleria lungo la Statale 45 a Bobbio, muore un motociclista

Schianto contro un’auto, muore un motociclista. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio lungo la Statale 45 a Bobbio. Il motociclista stava viaggiando lungo la galleria Barberino quando, per motivi da chiarire, si sarebbe schiantato contro una vettura che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza dall’ospedale di Parma. I medici nel frattempo hanno tentato di rianimare il centauro ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dei fatti.