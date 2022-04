Piacenza – Albinoleffe, i biancorossi si giocano una buona fetta di qualificazione ai playoff

Fiorenzuola e Padova rappresentano due stop significativi, benché molto diversi tra loro. Il Piacenza che aveva la qualificazione ai playoff già in tasca si ritrova a dover correre per centrare l’obiettivo stagionale ed evitare di essere beffato proprio nel rettilineo finale del campionato. Mancano solo 4 partite in cui i piacentini cercheranno di chiudere il discorso il prima possibile. Sabato pomeriggio, alle ore 17:30, la truppa di Scazzola sfiderà al “Garilli” una diretta concorrente: l’Albinoleffe.

Due sconfitte molto diverse tra loro, ma che hanno lasciato il segno. Nel derby con il Fiorenzuola per la prima volta nella storia i biancorossi sono stati sconfitti tra i professionisti, vanificando una prestazione che non era affatto negativa, ma che non è stata accompagnata dal necessario cinismo negli ultimi 20 metri.

Contro il Padova i piacentini non sono riusciti a ripetere la straordinaria impresa che ha permesso loro di battere la capolista Sudtirol. I patavini hanno messo in campo tutta la loro qualità, ma il Piacenza ha pagato a caro prezzo i primi 20 minuti, giocati assolutamente sotto tono, poi c’è stata la grande reazione biancorossa che ha portato al gol di Cesarini. Contro l’Albinoleffe servirà partire subito con la giusta determinazione perché i punti in palio sono parecchio pesanti.

Le tappe del campionato della corsa ai playoff

4 squadre in 4 punti: Piacenza, Albinoleffe, Pro Patria, Virtus Verona e Mantova. Solo due avranno accesso ai playoff, con i piacentini che attualmente occupano il nono posto ed hanno due punti di vantaggio sulla decima Albinoleffe (che finisse oggi il campionato sarebbe anch’essa qualificata). Con un successo ai danni dei bergamaschi gli uomini di Scazzola potrebbero già chiudere il discorso, ma chiaramente la truppa di Marcolini non ha alcuna intenzione di stare a guardare e potrà contare su un giocatore come Jacopo Manconi che con i suoi 13 gol ha una sola rete in meno rispetto al capocannoniere del campionato Galuppini.

Giornata 35, in campo il 2 aprile

Piacenza-Albinoleffe

Renate-Mantova

Virtus Verona-Juventus U23

Giornata 36, in campo il 10 aprile

Albinoleffe-Virtus Verona

Mantova-PergoletteseLecco-Piacenza

Giornata 37, in campo il 16 aprile

Legnago-Albinoleffe

Piacenza-Feralpisalò

Pro Patria-Mantova

Virtus Verona-Pro Sesto

Giornata 38, in campo il 24 aprile

Albinoleffe-Trento

Mantova-Pro Vercelli

Padova-Virtus Verona

Seregno-Piacenza

Le uova di Pasqua dei biancorossi

Tornano le uova di Pasqua del Piacenza Calcio 1919! La società è lieta di annunciare che anche per quest’anno sarà attiva la speciale collaborazione con Bardini Cioccolaterie per tingere di biancorosso la Pasqua.

Presso i punti vendita di Bardini Cioccolaterie sarà possibile acquistare sia le uova targate Piacenza Calcio che le speciali uova a forma di pallone tutte contenenti all’interno delle esclusive sorprese targate Piacenza Calcio.

I primi tifosi che accoreranno ad acquistare le golosità di cioccolato avranno la possibilità di ottenere degli speciali gadget autografati dai calciatori biancorossi.

I prodotti saranno disponibili a partire dal 31 marzo presso i due store di Bardini Cioccolaterie.

-Largo Battisti 19, Piacenza

-Via Vittime di Rio Boffalora 19 (Veggioletta)

Per maggiori informazioni si può contattare il numero 0523/484308.