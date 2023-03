Trasferta lombarda per i più piccoli del Piacenza Baseball. Domenica a Senago l’U12 di Davide Bertonazzi si misura con i padroni di casa ed il Bollate in un triangolare amichevole. Si comincia alle ore 10,45 col derby Senago-Bollate per proseguire alle 12,45 con Bollate-Piacenza ed alle 14,45 con Piacenza-Senago. Un banco di prova indicativo in vista del campionato che partirà sabato 15 aprile.