Piacenza – Brusaporto, i biancorossi sono pronti ad un’altra sfida delicata

La cura Rossini funziona ed il Piacenza che solo poche settimane fa era una squadra finita in un pericoloso vortice di insuccessi dall’arrivo del nuovo allenatore si è rilanciata in un disperato inseguimento al vertice della serie D. Dopo il pari con il Crema il nuovo tecnico biancorosso ha raccolto con i suoi ragazzi due preziosi successi con Ponte San Pietro e Caldiero Terme. Dopo aver battuto la seconda della classe con due reti dalla distanza di D’Agostino i piacentini vogliono bissare nel secondo scontro casalingo consecutivo. Domenica al “Garilli” arriverà un’altra squadra di vertice: il Brusaporto.

Due successi consecutivi e una ritrovata fiducia, ma qualche problema muscolare di troppo

Che dopo la tempesta si potesse iniziare a rivedere qualche spiraglio di sole lo si era già capito a Ponte San Pietro con diverse giocate individuali, ma anche con sprazzi di buon gioco di squadra. La prova con il Caldiero Terme che arrivava a Piacenza da seconda in classifica è stata ben più di una riconferma: l’asse Kernezo – D’Agostino continua a dare i suoi frutti con il primo sempre bravo ad inventare spazi per confezionare gli assist al secondo. Kernezo ha purtroppo risentito di un problema muscolare dopo l’allenamento di giovedì, ma dovrebbe farcela a recuperare. Quanto all’attaccante il suo rendimento è di alto livello, come ci si aspetta da un giocatore di queste qualità: per lui sono già 3 reti in 180’, gol che fanno sentire di meno la pesante assenza di Recino. Anche D’Agostino ha avuto qualche acciacco fisico, a livello muscolare, ma dovrebbe essere comunque della partita.

Tornando agli aspetti positivi, non sono solo i singoli a far ben sperare. Finalmente il Piacenza è tornata ad essere una squadra. CLICCA QUI PER I “PUNTI DI VISTA DI ANDREA AMORINI”

Bassanini convince sempre di più, Andreoli fa bene anche da mediano

Il primo contro il Ponte San Pietro è stato buttato nella mischia quasi per necessità, poi ha dimostrato di meritare di giocare. Ha esordito al “Garilli”, cosa non banale per un piacentino, ed ha fatto molto bene. Sarà sicuramente della partita anche domenica prossima, ma quella che inizialmente era una scommessa ora è diventata una certezza agli occhi di tecnico e tifosi. Note positive anche per Andreoli che nasce mezz’ala, ma sta giocando ora come mediano della squadra: “Dopo Legnano ci siamo guardati in faccia – ci ha confidato durante “Caffè biancorosso”- non sembravamo nemmeno una squadra. In queste ultime tre partita abbiamo dato una risposta, in primis a noi stessi e poi alla società e all’ambiente”. Clicca qui per ascoltare il podcast di “Caffè biancorosso”

Sfida ad un’altra squadra di vertice

Il Brusaporto con il successo per 2-0 sul Legnago ha riacciuffato Varesina e Caldiero Terme al secondo posto. A decidere la partita una doppietta di un difensore, Andrea Beduschi. Mister Brognoli può contare su attaccanti di ottimo livello: su tutti il 26enne Marco Castelli e l’attaccante senegalese Mbaye, entrambi con 6 centri all’attivo. Una squadra dotata di un’ottima difesa e che ha perso due partite in meno del Piacenza. Due delle tre sconfitte gialloblù sono arrivate proprio nelle ultime settimane: la prima difficilmente pronosticabile con il Club Milano che si è imposto di misura con un uomo in meno. La seconda per 2-1 con il Caldiero Terme proprio nel turno precedente alla vittoria con il Legnano. Il Brusaporto è un’altra squadra di vertice e di qualità con una gran voglia di riavvicinarsi alla vetta, ma il Piacenza ha il medesimo obiettivo.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Baudouin, Del Dotto, Artioli, Bassanini, Gerbaudo, Andreoli, Kernezo, D’Agostino, Marquez. All Rossini.

Il turno di campionato, domenica 26 novembre (ore 14:30)

Arconatese – Tritium

Caldiero Terme – Varesina

Caravaggio – Clivense

Club Milano – Ciserano

Crema – Villa Valle

Desenzano – Folgore Caratese

Legnano – Real Calepina

Piacenza – Brusaporto DIRETTA SU RADIO SOUND

Ponte San Pietro – Castellanzese

Pro Palazzolo – Casatese

La classifica

Arconatese 32; Varesina, Brusaporto e Caldiero Terme 27; Pro Palazzolo e Piacenza 23; Caravaggio e Folgore Caratese 19; Ciserano e Casatese 18; Desenzano, Club Milano, Clivense e Legnano 17; Villa Valle 16; Castellanzese 15; Crema 14; Real Calepina 13, Tritium 11, Ponte San Pietro 8