Piacenza – Brusaporto LIVE dalle 14:30

Biancorossi pronti a tornare in campo contro gli attuali terzi in classifica. Gli uomini di Rossini cercano la terza vittoria di seguito e il quarto risultato utile consecutivo dopo la super vittoria con il Caldiero Terme. Il Piacenza, però, non potrà fare affidamento su uno dei suoi uomini più propositivi nelle ultime giornate, Kernezo, che è fermo ai box per un problema muscolare; l’esterno piacentino, quindi, si aggiunge alla lunga lista di indisponibili in casa Piacenza.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Baudouin, Silva, Artioli, Bassanini, Gerbaudo, Andreoli, Tourè, D’Agostino, Marquez. All Rossini.

Il prepartita