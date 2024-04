Piacenza calcio, che botta! Tre giornate di squalifica a Marquez e 800 euro di multa al club

Brutta botta per il Piacenza calcio che a cinque giornate dal termine del campionato perde per ben tre turni l’attaccante Marquez. Il giocatore è stato sanzionato per “aver colpito con uno schiaffo al volto un giocatore avversario”: salterà le partite contro Brusaporto, Clivense e Castellanzese. Sempre in relazione alla partita di giovedì scorso contro il Caldiero, l’espulsione di Somma gli costa una giornata mentre la società prende 800 euro di multa per intemperanze dei tifosi, in particolare “a causa dell’invasione di campo di un proprio sostenitore”.