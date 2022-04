Piacenza Calcio, Greco: “Risultato amaro. Abbiamo avuto un blackout” – AUDIO

La regular season del Piacenza Calcio termina con un pareggio per 2-2 in casa del Seregno e con il nono posto in graduatoria. I biancorossi iniziano alla grande nel primo tempo portandosi sul 2-0, ma, quando sembra ormai fatta per l’ottavo posto, subiscono la rimonta dei padroni di casa che si riportano in parità. Risultato che sicuramente lascia l’amaro in bocca alla formazione di Scazzola, anche se la vittoria finale della Juventus U23 avrebbe comunque costretto il Piacenza in nona posizione.

Le parole del vice-allenatore dei biancorossi Moreno Greco:

Pareggio finale

C’è stato un blackout dopo il loro gol su punizione. La seconda rete poi è avvenuta subito e non c’è stato il tempo per riorganizzarsi. La partita era saldamente nelle nostre mani e dovevamo chiuderla prima. Loro hanno tirato fuori dal gol l’entusiasmo per sopravvivere in categoria. Credevamo nell’ottavo posto e rimane l’amaro in bocca. Dobbiamo recuperare le forze fisiche e mentali per giocare questo play-off (contro la Juventus U23, ndr.) che ci siamo meritati.

Troppi gol sbagliati

In questa categoria bisogna chiudere subito le partite. Oggi eravamo in netto predominio e pensavamo di portarla a casa.

Pratelli al posto di Tintori

E’ stata una scelta concordata con lo staff. Tintori arrivava da una serie importante di partite giocate. Noi, però, abbiamo bisogno di portare avanti due portieri e non far perdere loro la fiducia. Sono due ragazzi eccezionali che si equivalgono.

Avversario ai play-off: Juventus U23

E’ un avversario complicato perché non si sa mai chi venga convocato. Contro di loro abbiamo fatto una partita eccezionale all’andata, mentre la seconda ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Siamo stimolati e abbiamo voglia di giocare per rifarci dopo la sconfitta nel girone di ritorno.

